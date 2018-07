ಹಿಂದೂ ಯುವತಿ ವರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ: ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹಲ್ಲೆ

ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌(ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಾಹಿಲ್ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯುವಕ. ಭೋಪಾಲ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಈತ ನೊಯಿಡಾದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಗ್‌ರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇವರ ಪೋಷಕರು ಮದುವೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ದಂಪತಿಯಾಗುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಜೋಡಿ ವಕೀಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಕೋರ್ಟ್‌ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ವಕೀಲರ ಬಳಿ ಮದುವೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಂದ ಬಲಪಂಥೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ದಿ ಹಿಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.



A #Muslim youth was allegedly beaten up by members of a right wing #Hindu Group at a #Ghaziabad court for carrying out ‘love jihad’, as the youth was set to marry a Hindu woman. He had come to register his marriage in the court. #lynching pic.twitter.com/KWTUI3GTnq

