ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜತೆಯಾಗಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋಣ: ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಆಶಾ, ಎಎನ್‍ಎಂ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ‍ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದ್ದು ಸಂವಾದ ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

'ಪೋಷಣ್ ಮಾ' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೋದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣ್ ಮಾ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮಾತು

ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನ್ನದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜತೆಯಾಗಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ,ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ಅಮ್ಮಂದಿರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಯ ಈ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು.

