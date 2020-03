ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರಿಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಭೇಟಿ

ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆ ‘ಜಮಾತ್‌ ಉಲ್‌ ಉಲಮಾ ಸಭಾ‘ದ ನಿಯೋಗ ಭಾನುವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಭೇಟಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಎಂ ಬಖಾವಿ, ’ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ಇಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘಟನೆ ರಜನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಎನ್‌ಪಿಆರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎದುರಿಸುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿರುವ ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ,’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

KM Baqavi, President,Tamil Nadu Jamathul Ulama Sabai: Our delegation met Rajinikanth&discussed issues related to NPR. We explained difficulties being faced by Muslims due to NPR. He understood our point&assured that he will do whatever is necessary to remove fear among Muslims https://t.co/m4vPi1rjCI pic.twitter.com/gmT8e8jsxQ