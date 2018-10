ಅಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು; ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಗುವ ಪೊರೆದರು

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ತಾಯಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪೊಲೀಸರೊಬ್ಬರು ಅವರ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಹಬೂಬ್‌ನಗರದ ಬಾಲಕರ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ತೆರಳಿದಾಗ, ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಡ್‌ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ ಮುಜೀಬ್‌ ಉರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ ಎಂಬುವರು ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಗುವನ್ನು ಆಟವಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫೋಟೊವನ್ನು ಮೆಹಬೂಬ್‌ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರೆಮಾ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Head Constable Officer Mujeeb-ur-Rehman (of Moosapet PS) who was on duty for conducting SCTPC exam in Boys Junior College, Mahbubnagar

trying to console a crying baby, whose mother was writing exam inside the hall. #HumanFaceOfCops#Empathy pic.twitter.com/QudRZbAADu

— Rema Rajeshwari IPS (@rama_rajeswari) September 30, 2018