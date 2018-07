ಮೋದಿಗೂ ’ಆಧಾರ್‌’ ಚಾಲೆಂಜ್‌: ಟ್ರಾಯ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ!

ನವದೆಹಲಿ: ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಟ್ರಾಯ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದರಿಂದೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.

ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞನೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲಿಯಟ್‌ ಆಲ್ಡರ್‌ಸನ್‌(@fs0c131y) ಹೆಸರಿನ ಟ್ವೀಟಿಗ, ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪಾನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ. ಇದಾಗಿ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್‌ ಮಾಡಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಎಲಿಯಟ್‌, ’ಹಾಯ್‌, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಿರಾ(ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ)? ಎಂದು ಸವಾಲಿನ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಇರಾದೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.

Hi @narendramodi, Can you publish your #Aadhaar number (if you have one)? Regards, — Elliot Alderson (@fs0c131y) July 28, 2018

’ನಾನೀಗ ನಿನಗೆ ಈ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ: ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರು’ ಎಂದು ತನ್ನ 12 ಅಂಕಿಗಳ ಆಧಾರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಟ್ರಾಯ್‌ನ ಶರ್ಮಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ 1,092 ಮರು ಹಂಚಿಕೆ, 1,654 ಲೈಕ್ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

@kingslyj ಎಂಬ ಟ್ವೀಟ್‌ ಖಾತೆಯಿಂದ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ’ನಿಮಗೆ 13 ಅಡಿ ಗೋಡೆಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿ’ ಎಂದು ಸಾವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಶರ್ಮಾ ಆಧಾರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎಲಿಯಟ್‌ ಈ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ.

My Aadhaar number is 7621 7768 2740

Now I give this challenge to you: Show me one concrete example where you can do any harm to me! — RS Sharma (@rssharma3) July 28, 2018

ಎಲಿಯಟ್‌ ಮೊದಲಿಗೆ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಪ್ಯಾನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಮೇಲ್‌ ಐಡಿ, ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಮೊಬೈಲ್‌ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.

The phone number linked to this #Aadhaar number is 9958587977 https://t.co/ijlxGBBl4Z — Elliot Alderson (@fs0c131y) July 28, 2018

I supposed this is your wife or daughter next to you pic.twitter.com/UPSru1PGUT — Elliot Alderson (@fs0c131y) July 28, 2018

No bank account is linked to this #Aadhaar number — Elliot Alderson (@fs0c131y) July 28, 2018

’ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಳಾಸ, ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆ ಆಧಾರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾದುದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಎಲಿಯಟ್‌ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.

People managed to get your personal address, dob and your alternate phone number. I stop here, I hope you will understand why make your #Aadhaar number public is not a good idea pic.twitter.com/IVrReb4xIM — Elliot Alderson (@fs0c131y) July 28, 2018

ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇತರರನ್ನು ಎಲಿಯಟ್‌ ಮಸುಕು ಮಾಡಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೇ, ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ’ನಾನು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಧಾರ್‌ನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರೋಧಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.

I probably need to say it again: I’m not against #Aadhaar. I’m only against people who think that #Aadhaar is unhackable — Elliot Alderson (@fs0c131y) July 28, 2018

ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಸವಾಲಿನ ಆಟ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಧಾರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವ ಸವಾಲಿನ ವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

’ಟ್ರಾಯ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಆಧಾರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಧಾರ್‌ ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ತೊಡಕಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಧಾರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಸಿ ಏನು ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳೂ ಸಹ ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಗರಿಗೆ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I am waiting for people to cause any harm to me due ti my Aadhhar number! — RS Sharma (@rssharma3) July 28, 2018

Dear Kirat,

I understand your concern. Pl understand that I threw this challenge, not as TRAI Chairman, but as a normal citizen of India. — RS Sharma (@rssharma3) July 28, 2018

ಆಗಸ್ಟ್‌ 9ಕ್ಕೆ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಾದ–ವಿವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಕೆಲವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್‌ ಮಾಡಿ ಆಧಾರ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.

My Aadhaar number is 6311 0567 8027 !!! Now I give this challenge to you: Show me one concrete example where you can do any harm to me! @RahulGandhi @INCIndia !!! @aashish81us @AshishMerkhed @amitmalviya @BJP4India https://t.co/ipIo289YtA — Amarendra Joshi 🇮🇳 (@j_amaren) July 28, 2018

ಎಲಿಯೆಟ್‌ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದೇನು ಆಧಾರ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಒಂದೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಹೆಸರಿನ ಟ್ವೀಟಿಗ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

All fake Hacking jokers. See this thread which exposes you. This is what was claimed to be hacked using AADHAR. See my reply below (1/n) pic.twitter.com/UBAxQL0IfI — Electric (@EtPrayLove) July 28, 2018

All the info can obtained from above steps without using Aadhar card. Only Date of birth is left. Which can obtained using https://t.co/YWZtUpgI2l website. pic.twitter.com/sYFQvgJcaC — Electric (@EtPrayLove) July 28, 2018

This mobile number can be easily found using DoPT website. See below . Other numbers also there. pic.twitter.com/77FAgx3FhR — Electric (@EtPrayLove) July 28, 2018

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೂ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಇತರರು 12 ಅಂಕಿಗಳ ಆಧಾರ್‌ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಗರಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.