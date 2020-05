ಶ್ರೀನಗರ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೂವರು ಫೋಟೊ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ 2020ರ ಪುಲಿಟ್ಜರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿ ಬಳಿಕ ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್‌ ಪ್ರೆಸ್‌ (ಎಪಿ) ಫೋಟೊಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾರ್‌ ಯಾಸೀನ್‌, ಮುಖ್ತಾರ್‌ ಖಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಚನ್ನೀ ಆನಂದ್‌ ಅವರಿಗೆ ಫೀಚರ್‌ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ವಿಭಾಗದ ಪುಲಿಟ್ಜರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

'ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಸುಲಭದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮೂವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ ಮುಖಂಡ ಓಮರ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

It’s been a difficult year for journalists in Kashmir & that’s saying something considering the last 30 years haven’t exactly been easy. Congratulations to @daryasin, @muukhtark_khan & @channiap on this prestigious award. More power to your cameras. https://t.co/A7SH5hUEGZ

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 5, 2020