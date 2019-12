ವಿಜಯ್‌ ದಿವಸ್| ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನೆ ನೆನೆದ ಜನ: ಯೋಧರಿಗೆ ನಮನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಜಯ್‌ ದಿವಸ್‌ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ದಿನ) ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂದು ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 1971ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇನೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ (ಈಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು (ಈಗಿನ ಬಾಂಗ್ಲದೇಶ) ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ದಿನವನ್ನು ನೆನೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್‌ ದಿವಸ್‌ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ‘ಭಾರತೀಯ ಯೋಧ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. 1971ರ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದೆ. ಅದು ಸದಾ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹದ್ದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಜರ್‌ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೊನಿಯಾ, ‘93 ಸಾವಿರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಧೈರ್ಯವಂತ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೂ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

My salute to every Indian soldier who fought in Indo-Pak war of 1971 and won war for the country. #VijayDiwas is commemorated to remember the valour and sacrifice made by every soldier on this day. pic.twitter.com/d1K3B02KFr

