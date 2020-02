CAA Protest | ಕಲ್ಲೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ರತನ್ ಲಾಲ್, ಮೂರು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪ!

ನವದೆಹಲಿ: ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ವೀರಾಗ್ರಣಿಯದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಎಫ್-16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನೀ ಸೇನೆಯ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು, ಧೈರ್ಯವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು, ಸಾವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಧೀರ ಯೋಧ ಆತ.

ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದೆಹಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾರಣ, ಅವರು ಕೂಡ ಮೀಸೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಥೇಟ್ ಅಭಿನಂದನ್‌ರಂತೆಯೇ. ಉದ್ದನೆಯ ಮೀಸೆ ಹೊತ್ತ ಅವರೇ ಗೋಕುಲ್‌ಪುರ ಎಸಿಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರತನ್ ಲಾಲ್.

ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟಗಾರರ ಕಲ್ಲೇಟು ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ತಾಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ವೀರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ತುಂಬು ಸಂಸಾರವೀಗ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈತೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

1998ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದ್ದ ರತನ್ ಲಾಲ್ (42) ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿಯ ದಯಾಳಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ತನ್ನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮತ್ತು ಎದೆಗಾರಿಕೆಯುಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಲಾಲ್, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಅಂಗಸೌಷ್ಟವ. ಈ ರೀತಿಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಲವು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

HC #RatanLal performed his duty with utmost dedication & made supreme sacrifice in the line of duty. He will be a shining example to keep duty above everything else in service of nation. May his noble soul rest in peace and his family gets courage to bear this irreparable loss. pic.twitter.com/nmh30pFYgv