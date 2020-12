ಅಗ್ಗದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ಶಿಯೋಮಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಐ ಕ್ಯೂಎಲ್‌ಇಡಿ 4ಕೆ ಟಿವಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ಟಿಸಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂಎಲ್‌ಇಡಿ ಟಿವಿ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಲಿದೆ.

ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ನೂತನ ಎಂಐ ಟಿವಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಶಿಯೋಮಿ ಎಂಐ ಕ್ಯೂಎಲ್‌ಇಡಿ 4ಕೆ ಟಿವಿ ಬೆಲೆ ₹54,999. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಕ್ಯೂ60ಟಿ, ಸೋನಿ ಎಕ್ಸ್‌800ಎಚ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್‌ಜಿ ನ್ಯಾನೋಸೆಲ್ 55 ನ್ಯಾನೋ80 ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಅಗ್ಗವೆನಿಸಿದೆ.

Mi Fans, #MiQLEDTV4K is definitely the BEST when it comes to

▶️Colour

▶️Clarity

🔄 If you’re excited to know more about these features. pic.twitter.com/GdL42GzJ6n

— Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) December 16, 2020