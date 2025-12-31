ISRO: ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹನಗಳ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಇಸ್ರೊ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹನಗಳ (ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ವಿ) ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೊ) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. </p><p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಲಿಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. </p><p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ವಿ, ಇಸ್ರೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೂರು ಹಂತದ ಸಾಲಿಡ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೈಗಾರಿಕೋದಮ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು 90ಕೆ.ಜಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. </p><p>ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>