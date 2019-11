ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್‌ ರಿವ್ಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಜನರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುಮುಲ್ಲೈವೊಯಲ್ ಟಿ10 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಂಗಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಲೋಗೇಶ್ವರನ್ ಎಸ್‌. ಎನ್ನುವವರು ನ.26ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೂಗಲ್‌ ಮ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರು.

Ok. I understand that #ratings and reviews are a great thing for restaurants, places of interest, experiences.

But @Google , posting reviews about a police station jail lockup is taking the idea of reviews a bit too far!

What do you all think?

😂😃😂 pic.twitter.com/lHekzuXVKo

— Ravi Mantha (@rmantha2) November 27, 2019