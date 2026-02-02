ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೂರು ಹಿಮ ಚಿರತೆಗಳು! ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ BRO

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಅಪರೂಪದ ಹಿಮ ಚಿರತೆಗಳು (Snow Leopard) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.</p><p>ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೆಷನ್ (BRO) ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಿಮ ಚಿರತೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವ ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹರಿದಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೂರು ಹಿಮ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಹಿಮ ಚಿರತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಆರ್ಒ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ಇದು ಲಡಾಖ್ ಬಳಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಎಂದು ಹಲವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿಆರ್ಒ ಸದ್ಯ ಸರ್ವ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಕೆಕ್ಟ್ ಹಿಮಾಂಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಆರ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಚಿರತೆಗಳ ವಿಡಿಯೊ ಸೆರೆಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ–ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿಮ ಚಿರತೆಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಡಾಖ್, ಉತ್ತಾರಾಖಂಡ, ಜಮ್ಮು –ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಚಿರತೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಇವು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಮ ಚಿರತೆಗಳಿವೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಸ್ಪಿಎಐ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 718 ಹಿಮ ಚಿರತೆಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>