ಅ.22ರಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ದುಬೈ: ಹಲವು ಮೊದಲುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ದುಬೈ ನಗರ ಈಗ ಗಿನ್ನಿಸ್‌ ದಾಖಲೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಂಜಿ. ಈ ಕಾರಂಜಿಯು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 22ರಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಪಾಯಿಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ಕಾರಂಜಿಯು 14,000 ಚದರ ಅಡಿಯಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವ ‘ಸೂಪರ್‌ ಶೂಟರ್‌’ಗಳು 105 ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಂಜಿಯು 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಖಲೀಜಿ, ಪಾಪ್‌, ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡುಗಳು ಅನುರಣಿಸಲಿವೆ.

‘ಗ್ರಾಹಕರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟೆ‌ ತಾಣದತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಕಾರಂಜಿಯು ನೆರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ನಖೀಲ್‌ ಮಾಲ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಮರ್‌ ಖೂರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

The Palm Fountain is set to launch on October 22, at the Pointe with an attempt to break the official Guinness World Record for the World’s Largest Fountain! ✨⁠

⁠

