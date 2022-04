ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಹೆಸರಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಬೀದಿಗೆ 'ಗಣೇಶ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

1977ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಲ್ಲಭ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಯ ಫ್ಲಶಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಬೀದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮಗಿರಿ-ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿಯ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವರ್ತಕ ಜಾನ್ ಬೌನ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿ ಬೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದೇ ಬೀದಿಗೆ 'ಗಣೇಶ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್' ಎಂದೂ ಸಹ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೀದಿ ಫಲಕವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಬರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನೊವನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಎರಿಕ್ ಆಡಮ್ಸ್ , ಇಂಡೊ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯ ದಿಲೀಪ್ ಚೌಹಾಣ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Bowne Street in #Flushing is now also Ganesh Temple Street! What a day to celebrate.

Congratulations to Dr. Uma Mysorekar and everyone at the Hindu Temple Society of North America for all they do to spiritually support our families and uplift the collective soul of #Queens. pic.twitter.com/BPrIzMyaLi

— Queens Borough President Donovan Richards (@QnsBPRichards) April 2, 2022