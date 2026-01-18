ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeyouth
ADVERTISEMENT

ಆಟಿಸಂ ಅನ್ನು ಮೆಟ್ಟುನಿಂತ ಅದಿತಿಯ ಅನನ್ಯ ಮಾತು...

ಶಶಿಕಲಾ ಎಂ.ಎಸ್‌.
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಟಿಸಂ ನರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಕಲತೆ. ಇದು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ. ಆದರೆ, ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಅದಿತಿ ಸೌಮ್ಯ ನಾರಾಯಣನ್‌ ತಾಯಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆಟಿಸಂ ಅನ್ನು ಮೆಟ್ಟುನಿಂತು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಕ್ಷಣ
ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಕ್ಷಣ
Inspiration Storymotivation;

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT