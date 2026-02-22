ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features
ADVERTISEMENT

ಕಂಬಳದ ಕರೆಗೆ ಒಲಿದ ಪದವೀಧರರು!

ಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:40 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಂಬಳ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಕ್ 
ಕಂಬಳ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಕ್ 
ಕಾರ್ತೇಶ್‌
ಕಾರ್ತೇಶ್‌
ಸಿವಿಲ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಪದವೀಧರ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್
ಸಿವಿಲ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಪದವೀಧರ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್
ಕಾರ್ತೇಶ್
ಕಾರ್ತೇಶ್
ಅನ್ವರ್
ಅನ್ವರ್
youthsKambala

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT