ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು, ಮಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಸೀರೆ..

ಡಾ .ಕೆ.ಎಸ್.ಚೈತ್ರಾ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇಂದೋರ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಣಿ ಮಾ ಸಾಹೇಬ್‌ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದು ನೇಕಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಇವರನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೇ ರಾಣಿ...
ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಸೀರೆ
ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಸೀರೆ
ಲೋಕಮಾತಾ ಮಾ ಸಾಹೇಬ್
ಲೋಕಮಾತಾ ಮಾ ಸಾಹೇಬ್
Sareearticle

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT