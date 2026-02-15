ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ...: ಹಸಿವು, ನೋವು, ಅವಮಾನ ಮೆಟ್ಟಿ ಯುವಕನ ಪಯಣ

ನಾಗರಾಜ್‌ ಎಂ.
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:22 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:22 IST
ಬೆಂಗಳೂರು ನನಗೆ ಕನಸಿನ ನಗರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದುಕನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ನಗರವಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆ, ಅಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಭಾಷೆ. ಹಗಲು ಕಾಲೇಜು, ರಾತ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ. ಕೆಲ ದಿನ ಊಟ ತಪ್ಪಿತು, ರಾತ್ರಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ.
