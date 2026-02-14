ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Valentines Day: ರಾಧಾ–ಕೃಷ್ಣ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಸಲ್ಲಾಪ!

ಜ.ನಾ.ತೇಜಶ್ರೀ
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಅಮರಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತವಾದ ರಾಧಾ–ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಲ್ಲಾಪ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು?! ಜೆನ್‌–ಝೀ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅವರ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ‘ಹ್ಯಾಕ್‌’ ಆಗಿ, ಅವರ ರಸಗಳಿಗೆಯ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ? ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ‘ಒಲವಿನ ಲೋಕ’ದೊಳಗೊಂದು ತುಂಟ ಇಣುಕುನೋಟ ಹರಿಸೋಣವೇ?
loveValentines DayWhats appRadhakrishna

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

