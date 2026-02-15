ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features
ADVERTISEMENT

ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್‌ ಪೇಂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಳೆತ

ೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
ಗೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:21 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪವನ್ನು ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪವನ್ನು ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ  ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ  ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ  ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ  ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ  ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ  ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ  ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ  ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ  ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಕೈಲಾಸ ಮಂಟಪ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ  ‘ಮೀನಾಕರಿ’ ಕಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ 
hubbalisiddaruda

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT