<p>ಕನಸುಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ ಪ್ರಶಾಂತ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ನ ಕನಸು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವೇ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಅವರ ‘ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ - ಡೈರೀಸ್’ ಎನ್ನುವ ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿ.</p>.<p>ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಥಾವಸ್ತು ಕೇವಲ ಅದರ ಕಥಾನಾಯಕನ ಕಥೆಯಂತೆ ಅನಿಸದೆ, ಕನಸಿನ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಕಥೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಓದುಗರಿಗೆ ಹಿತ ಎನಿಸುವ ಬರವಣಿಗೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಕನಸುಗಳು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓಡುವ ಜನರು, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನಗರಗಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳು, ಬದುಕಿನ ಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವೇ ಪಾತ್ರಗಳಿರುವ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಯು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಗುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕದ ಹಿನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಜಯರಾಮಚಾರಿ ಅವರು 'ಈ ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಬದುಕು, ಭಯ, ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಭಾವಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬಲು ಚೆಂದವಾಗಿ ನೇಯ್ದ ಕತೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ನಂತರ ಓದುಗನಿಗೂ ಈ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.<br></p>.<p><strong>ಪುಸ್ತಕ: ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ - ಡೈರೀಸ್</strong></p><p>ಲೇಖಕ: ಪೂರ್ಣೇಶ್</p><p>ಪ್ರಕಾಶನ: ಕೆ.ಕೆ. ನರೇಟಿವ್ಸ್ (ಸ್ವ ಪ್ರಕಾಶನ)</p><p>ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 94</p><p>ಬೆಲೆ: ₹120</p><p>ಫೋನ್ ನಂ: +91 99452 96542</p>