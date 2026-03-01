ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಸಂಗನಾಳ ಅವರ ಕವಿತೆ: ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಜೇಬು

<p>ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಜೇಬು<br>ಹಬ್ಬ, ಜಾತ್ರೆ, ಲಗ್ನ–ಮಹೂರ್ತಕ್ಕೆ<br>ಮನೆಮಂದಿ ಸಂಭ್ರಮ ತೊಟ್ಟು,<br>ಸಂತೋಷ ಹರಡಿ, ಹಲ್ಲು ಕಿರಿದು<br>ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ—<br>ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ<br>ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಂದು ನಗುತ್ತಿದ್ದ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ಕಾಡಿ, ಬೇಡಿ, ಹಠ ಹಿಡಿದಾಗ<br>ಕರಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪ;<br>ತನ್ನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜೇಬಿಗೆ<br>ಕೈ ತುರುಕಿ,<br>ಖಾಲಿ ಜೇಬಿನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು<br>ಒಳಗೊಳಗೆ ಮರುಗಿ,<br>ಸೋತ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರನೆಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ.</p>.<p>ಹಗಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮೈ ಒಡ್ಡಿದರೂ<br>ಅಪ್ಪ ಚಿಗುರಲಿಲ್ಲ;<br>ಮಳೆ-ಬೆಳೆ ಚೆಂದವಾಗಿ ನಕ್ಕಾಗಲೂ<br>ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತಿತ್ತು.<br>ಹಸಿವು ಉಟ್ಟು, ಬಡತನ ತೊಟ್ಟು,<br>ಸಾಲದ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪ—<br>ಖಾಲಿ ಜೇಬಿಗೆ ಕಾಯಂ ಅತಿಥಿಯಾದ.</p>.<p>ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳು<br />ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ;<br />ಖಾಲಿ ಜೇಬು ಮಾತ್ರ<br />ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಿತು.</p>.<p>ಅಪ್ಪ—<br />ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಡತಂದು ಹಂಚುವವನು;<br />ಬದುಕಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ತನಗಾಗಿ,<br />ಬರೀ ತನ್ನವರಿಗಾಗಿ.</p>.<p>ಬಸವನ ಜೊತೆಗೂಡಿ<br />ಭೂಮತಾಯಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆಡಿ,<br />ಲೋಕದ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿ,<br />ಸಾಗಿಬಿಟ್ಟ—<br />ಬರಿಗೈ ಫಕೀರನಾಗಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>