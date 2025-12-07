ಭಾಗ್ಯ ವಸು ಅವರ ಕವನ: ಲೋಕದ ಜೀವಾಂತಃಕರಣ ಬಟ್ಟಲು ಖಾಲಿ

<p>ನಿರ್ಜನ ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯ ಆ ಮೋಟು ಗೋಡೆ <br>ವಿಕಾರವಾಗಿ ಕೂದಲು ಕೆದರಿಕೊಂಡು ಕೂತ ಅವಳಂತಿದೆ<br>ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತೆಯಿಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಗೋದ್ವೇಗವಿಲ್ಲ<br>ಇಂಚಿಂಚು ಗುದ್ದಲಿ ಹಾರೆಯಿಂದಗೆದ ಆಳ<br>ಕೆತ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾತನೆಯ ಪುಟಗಳು<br>ಕುಡಿದು ಬೀಸಾಡಿದ ಸಾರಾಯಿ ಸೀಸೆಗಳು <br>ಸಿಗಾರಿನ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು ಹೊಗೆ ಧೂಳು ಕಸಕಡ್ಡಿ<br>ಚೂರುಚೂರಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿಯೆಸೆದ ಕಾಂಡೋಮ್<br>ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ ಬಗೆದರೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು ರೋದನದ ಬೇರುಗಳು<br>ಅವಳ ಎದೆ ಅಗೆದರೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಅವನ ಕಾಮೋದ್ರಿಕ್ತ ಭಂಗಿಗಳು <br>ಚೀತ್ಕಾರ ಮುಲುಗು ಹರಿದ ಕೋಡಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ನಾಡಿ <br>ಬೆತ್ತಲ ಬಯಲಿಗೆ ತುಂಡು ಬೇಲಿಯ ಗೋಡೆ<br>ತಾನು ಕರಗಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಥೆಯ ಹಾಡದೇ ಹಾಡುವುದು</p>.<p>ಮೆದುಕಂಗಳಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ರೂಪ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾಳೆ <br>ಆದರದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಲ್ಲ<br>ಚಿಂದಿಯಾದ ದೇಹವನ್ನೇ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಳಾದ್ದರದು<br>ಸತ್ಯದ ಗಾಯಗಳಲ್ಲ ನೋವಿನ ಎಳೆಗಳಲ್ಲ<br>ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಹೆರಳು ದವಡೆಹಲ್ಲು ಉಟ್ಟುಡುಗೆ <br>ಅದಾವುದೂ ಕಕ್ಷಿದಾರನಿಗೆ ಒದಗದು<br>ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗುವವು<br>ಎದೆಗೀರಿನ ನಡುವೆ ಆವಿಯಾದ ನಶೆಯ ನೆರಳು<br>ಬದುಕು ಹಾಸಿದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಭಾಕಿಮೊತ್ತಕ್ಕೆ<br>ತೆತ್ತ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೊತ್ತೇ ಬದುಕ ಪೊರೆಯಬೇಕು<br>ಗುರುತುಗಳ ಸಾಕಿಕೊಂಡೇ ನಾವೆ ಹಾಯಬೇಕು<br>ನ್ಯಾಯದೇವತೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದು<br>ಇವರಿಗೆ ಸಲೀಸು</p>.<p>ಸುರಿದ ಸ್ಖಲನದ ಕುರುಹು <br>ಹೊಲೆಯಲಾಗದ ಚೂರುಗಳು<br>ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ನೋವು <br>ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಗೀರುಗಳಲಿ ಒಣಗಿದ ಪಕಳೆ<br>ಕಿತ್ತುತಿಂದ ತುಟಿದವಡೆ ಎದೆತೊಟ್ಟು <br>ಛಿದ್ರವಾದ ತೊಡೆಸಂದಿಯ ಮಾಂಸಖಂಡ<br>ಛೇದವಾದ ನಾಳಗಳ ಮಾರ್ಗ<br>ಮುರಿದ ಕೀಲುಗಳು ಹಿಂಡಿದ ನಡು ಬೆನ್ನು<br>ಜಜ್ಜಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾದ ಹಸ್ತ <br>ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಉಗುರು ತುಟಿ ಇಳಿಸಿದ ಕಲೆಗಳು<br>ಕಾಲುನೆಟ್ಟ ಹಾದಿ ತುಂಬಾ ಸಹಿಸಿದ ನೆನಪುಗಳು<br>ಕಣ್ಣಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ನಾಳೆಯ ಕಳೇಬೇರ <br>ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಊರಬೇಕು ಹೆಜ್ಜೆ</p>.<p>ಎದೆಕುಡಿಕೆಯೊಸರು ಆವಿಯಾದ ನಂತರವೂ <br>ಸಂಕಟದ ಏದುಸಿರು<br>ಬಸಿರು ಗರ್ಭಪಾತಗಳ ನಿರ್ಭಾವುಕ ಹೆಸರು<br>ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಮೊಳೆವ ಅಂಗಾಂಗಳಿಗೆ <br>ಪೂರ್ವಪೀಡನೆಯ ಕೊಸರು<br>ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಊರತುಂಬಾ ಕಣ್ಣಮುಳ್ಳುಗಳ ನಿಟ್ಟುಸಿರು<br>ನಡು ಲಾಸ್ಯ ಕಲಿತು ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಊರಿದೆಡೆಯೆಲ್ಲಾ <br>ಮೋಹಬಳ್ಳಿಯ ಅಡರಿಗೆ ಮೆತ್ತನೆಯ ಹಾಸು<br>ಮುಂಗುರುಳು ನಾಚಿಕೆಯ ಉಟ್ಟಂತೆಲ್ಲಾ<br>ಬೆಳವ ಚಿಗುರು ರಸಬಳ್ಳಿ ತೊನೆದೆನೆ <br>ಹದಬೆದೆಗೆ ಕಾಯುವ ನೇಗಿಲದುಟಿ ನೆಲದ ಹಸಿ<br>ಕೊಸರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬಿಡುಗಡೆ<br>ಹಿಡಿಂಬ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಉಸಿರುಚೆಲ್ಲಿದ ಕನಸುಗಳು</p>.<p>ದುಂಬಿ ಹೂವೆದೆಯ ಹೀರದೆ ಮಕರಂದವಿರದು<br>ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವ ಹಿಮ ಎಳೆದಳಿರ ನೇವರಿಸದೆ ಧರೆಗಿಳಿಯದು<br>ತಕ್ಕ ತೊಡೆಗೆ ಧಾತುವ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ<br>ಜೀವಕಣವೊಂದೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದು<br>ಪ್ರೇಮದ ಸಾರವಿಲ್ಲದೆ ದಾಹದ ದಾರಿ ಇಂಗದು<br>ಹಸಿವಿನ ಗುರಿ ಗಮ್ಯ ತಲುಪದು <br>ಇಳೆಗೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಮಳೆಯ ಮಿಲನವಿಲ್ಲದೆ ಸಂತತಿಗಳಿರವು<br>ಇರುವ ನಡುವೆ ಬೇಡದ ಹಲವೂ ಇದ್ದುಬಿಡುತ್ತಿವೆ ಇರಲುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ</p>.<p>ಕೃಷ್ಣನಂತ ಮನಸ್ಸಿಗಷ್ಟೇ ಪೂತನಿಯ ಮೊಲೆಹೀರು ಸ್ವೀಕೃತ<br>ಭರವಸೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಿರುಕುಗಳಲಿ ಜಾರಿ ಕಣ್ಣಂಗಳದಲಿ <br>ಕೊಳೆತು ನಿಲ್ಲುವ ನೀರು <br>ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹವಿಸ್ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಬದುಕುವ <br>ಬದುಕಿ ಸಾಯುವ ಬಾಳ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಯಾನ<br>ಅವಳ ಅಶಾಂತ ಶಯ್ಯೆಗೆ ತಣ್ಣಿರುಳು ವಿರಮಿಸದು<br>ಲೋಕದ ಜೀವಾಂತಃಕರಣದ ಬಟ್ಟಲ ಖಾಲಿಯಾಗುವಿಕೆಗೆ<br>ಮೋಟು ಗೋಡೆಗಳು ನಿದ್ರಿಸವು<br>ಥೇಟ್ ಅಕ್ಕನಂತೆ.. ಬುದ್ಧನಂತೆ..<br>ನಾವು ನೀವು ಪರಮಸುಖಿಗಳು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>