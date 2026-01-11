WPL 2026 GGTW vs UPW | ಸೋಫಿ ಅರ್ಧಶತಕ; ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿದ ಜೈಂಟ್ಸ್‌

<p><strong>ವಡೋದರ:</strong> ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ಅವರ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕವಾಡ್ (16ಕ್ಕೆ3) ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 45 ರನ್ಗಳಿಂದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p><p>ಬೌಲರ್ಗಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸೋಫಿ ಅವರು 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೇ 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಅವರ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಆ್ಯಷ್ಲೆ ಗಾರ್ಡನರ್ ಬಳಗವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 153 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p><p>ಸವಾಲಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಂಘಟಿತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರು 17.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 108 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರೆ, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಹಾಗೂ ಸೋಫಿ ಅವರು ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಗಾರ್ಡನರ್ ಬಳಗವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಸೋಫಿ, ತಂಡ 150ರ ಗಡಿ ದಾಟಲು ನೆರವಾದರು. ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ ಹಾಗೂ ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p><p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್: </strong>20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 153 (ಬೆತ್ ಮೂನಿ 38, ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ಔಟಾಗದೇ 50; ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ 18ಕ್ಕೆ2, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ 22ಕ್ಕೆ2). </p><p><strong>ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್: </strong>ಫೋಬಿ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ 32, ಕ್ಲೊಯೆ ಟ್ರಯಾನ್ ಔಟಾಗದೇ 30; ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕವಾಡ್ 16ಕ್ಕೆ3, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ 20ಕ್ಕೆ2, ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ 16ಕ್ಕೆ2). </p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 45 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ: ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕವಾಡ್.</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>