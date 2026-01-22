<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತವು 2028ರ ಎರಡು ಜಾಗತಿಕ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೂಟಗಳ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಬಿಡ್ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಒಳಾಂಗಣ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಅನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಅನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಎರಡರ ಪೈಕಿ, 2028ರ ವಿಶ್ವ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಎಫ್ಐ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ, 2024ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಕೋ ಅವರ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಒಳಾಂಗಣ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಅತಿಥ್ಯಕ್ಕೂ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಬುಧವಾರ ಭುನವೇಶ್ವರದ ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎಎಫ್ಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದಿಲ್ ಸುಮರಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 2028ರ ಮತ್ತು 2030ರ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>