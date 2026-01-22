<p><strong>ವಿಯ್ನ್ ಆನ್ ಝೀ (ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್)</strong>: ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಅವರು ಟಾಟಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರಾಗಳ ನಂತರ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ, ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಥಾಯ್ ದೈ ವಾನ್ ನೂಯೆನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಜುನ್ ಇರಿಗೇಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾದ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಫೆಡೊಸೀವ್ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಗುರುವಾರ ಟೂರ್ನಿಗೆ ವಿರಾಮದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಗುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಫೆಡೊಸೀವ್ ತಲಾ 3 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ 2.5 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀಮನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಜಾವೊಕಿರ್ ಸಿಂದರೋವ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಸತ್ತಾರೋವ್ ಅವರು ತಲಾ 3.5 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ (1.5) ಅವರು ಡಚ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನಿಶ್ ಗಿರಿ (1.5) ಎದುರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅರವಿಂದ ಚಿದಂಬರಮ್ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ (2.5) ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಸಿಂದರೋವ್, ಟರ್ಕಿಯ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಯಾಗಿಝ್ ಕಾನ್ ಎರ್ಡೋಗ್ಮಸ್ (2) ಅವರನ್ನು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>