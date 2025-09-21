ನಂದಿನಿ ಹೆದ್ದುರ್ಗ ಅವರ ಕವನ: ಸತ್ಯದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ

<p>ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಸತ್ಯ</p>.<p>ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ</p>.<p>ಅವರ ಸತ್ಯ</p>.<p>ಇವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ</p>.<p>ಇವರ ಸತ್ಯ</p>.<p>ಇನ್ನೆಲ್ಲೊ ಇನ್ನಾರದ್ದೊ ಸತ್ಯ</p>.<p>ಬೇಡಿಕೆಗೂ ಮೀರಿ</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅವಕ</p>.<p>ನಿಶ್ಚಿತ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತ </p>.<p><br />ಎಂದೋ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟು</p>.<p>ತುಕ್ಕು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದ</p>.<p>ಮಚ್ಚು ಪಿಸ್ತೂಲುಗಳಿಗೆ</p>.<p>ನೆತ್ತರ ವಾಸನೆ ಹೊಡೆದು</p>.<p>ಆಕಳಿಸುತ್ತಾ ಮಗ್ಗುಲು</p>.<p>ಬದಲಿಸುತ್ತಿವೆ</p>.<p><br />ಕಣ್ಣುಗಳ ಎಬ್ಬಿ ತೆಗೆದಾದ</p>.<p>ಮೇಲೆ ಮೃಗದ ಕಣ್ಣು</p>.<p>ಬಾಯಿ ಹರಿದಾದ ಮೇಲೆ</p>.<p>ಹಾವಿನ ನಾಲಿಗೆ</p>.<p>ಬುರುಡೆ ಒಡೆದಾದ ಮೇಲೆ</p>.<p>ಖಾಲಿ ಗೋಲ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡವರಷ್ಟೇ</p>.<p>ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ</p>.<p><br />ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ</p>.<p>ಪ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ</p>.<p>ನಿಯಮಗಳ ಸುಡುವೆ</p>.<p>ಎನ್ನುವವರು!</p>.<p>ಏನೂ ಬದಲಿಸಲಾಗದೆ ಹೋದಾಗ</p>.<p>ಬಾಡಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು</p>.<p>ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅದಲುಬದಲು</p>.<p>ಮಾಡಿಸುವವರು!!</p>.<p><br />ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮಹಾಜನಗಳೆ</p>.<p>ಮಚ್ಚು ಪಿಸ್ತೂಲುಗಳು</p>.<p>ಒಬ್ಬರಿನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು</p>.<p>ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಿಗದೆ</p>.<p>ತಮ್ಮವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ</p>.<p>ಹಾಗಾಗುವುದೂ</p>.<p>ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸುಕೃತವೇ ಇರಬೇಕು</p>.<p><br />ಅಗೋ</p>.<p>ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದರು</p>.<p>ವೇದಿಕೆ ತೆರವು ಮಾಡಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>