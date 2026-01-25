ದೊಡ್ಡಿ ಶೇಖರ ಅವರ ಕವಿತೆ; ‘ಬಸ್ಸಿನ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿದ್ದಾಗ’

<p>ದೊಡ್ಡಿಶೇಖರ</p>.<p>ಹುಲಿಯನಾಗಲು ಹೊರಟು<br />ಬಸ್ಸಿನ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿದ್ದಾಗ<br />ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು<br />ಶವದ ಸುದ್ದಿಯ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿ<br />ಬೇಸರದ ಕಲೆ ಕದಡಿ ಹರಿಯಿತು</p>.<p>ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವ ಬ್ಯಾನರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ<br />ಬೊಂಬಾಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು<br />ಲೈಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದ ಚಿತ್ರದ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಾ<br />ನೂರಾರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಥನವಾಗಿ, ಹತ್ತಾರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ<br />ಕಾಡಿ ಕದಲೊಲ್ಲದೆ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಕಾಟಿನ ತುಂಬ<br />ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಕಳಿಸುವನು ಎದ್ದು ಕೂರುವನು ಎಂಬಂತೆ</p>.<p>ಹೊರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಪ್ಪಹಸಿರು ಗುಂಗುರು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ<br />ಮೈಮನದ ಒಳಾಸೆಗೆ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯಾಗಿತ್ತು<br />ತುತ್ತು ನೀಡುವ ಹೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಆಸೆ ಪಸೆಗಟ್ಟಿ<br />ಕಿಡಿಕಾಣದ ಅಕ್ಷರದ ಮಣಿಸರವ ಎಂದೋ ಕಿತ್ತೊದರಿದ್ದ<br />ಕಾಸಿನ ಮರಿನಾಯಿಯ ಹಿಡಿದು ಹುಲಿಯನಾಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದ</p>.<p>ನಾಯಿ ಮೂಗೊಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯುವುದು ಶುರುವಾದಂತೆ<br />ಮೂಳೆಯ ಚೈನಿನಲ್ಲೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಕೂಡಿಕಟ್ಟುವುದು<br />ಹುಲಿ ವೇಷದ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅಮಲು ನೊರೆಗರೆವ ಬಾಟಲು<br />ತುಂಡು ಗುಂಡಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನದ ಸರ್ವಸ್ವ ಕಥನ ಕಾರ ಕಡೆದಿತ್ತು<br />ರುಚಿಯೇ ದಾರಿ ಮಜವೇ ಗುರಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಟನಾಗಿ<br />ಆಡುತ್ತಾ ಆಡುತ್ತಾ ಮೈದಾಳಿದ ತರೇಹವಾರಿ ಘಟಕ್ಕೆ<br />ಡೇರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಒಂಟೆಯಂತೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇನು ತೋರಿದ್ದೇನು<br />ಹುಣ್ಣು ಹುಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕರುಳಿಲ್ಲದ ಹುಣ್ಣು ಅವ್ವ ಅಪ್ಪನಾಗಿ<br />ಕೆರಳಿ ನರಳಿ ಅತ್ತು ಸತ್ತವರು ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಮುದುಡಿದರು</p>.<p>***</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>