ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture short story
ADVERTISEMENT

ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಂಪ್ಲಿ ಅವರ ಕಥೆ: ಏಳು ಕಂದೀಲುಗಳ ವೃತ್ತ

ಡಾ. ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ್‌
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತೆಲುಗು ಮೂಲ: ಡಾ. ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ್‌ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಂಪ್ಲಿ
Kannada literatureliterature
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT