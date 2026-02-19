T20 WC | ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ ಅಭಿಷೇಕ್; ದುಬೆ ಮಿಂಚು: ಭಾರತ ಅಜೇಯ ಓಟ

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 'ಎ' ಗುಂಪಿನ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 17 ರನ್ ಅಂತರದ ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. </p><p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅರ್ಧಶತಕದ(66) ನೆರವಿನಿಂದ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 193 ರನ್ಗಳ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 176 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. </p>.T20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ ಭಾರತ .ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾದ ನಮೀಬಿಯಾ: ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಪಾಕ್. <p><strong>ಅಭಿಷೇಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಶೂನ್ಯ...</strong></p><p>ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ಎಡಗೈ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸಲ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆದರು. </p>. <p><strong>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 12ನೇ ಗೆಲುವು...</strong> </p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸತತ 12ನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದು ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸತತ ಎಂಟು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. </p><p><strong>ಭಾರತ ಅಜೇಯ ಓಟ...</strong></p><p>'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲದೆ +2.500ರ ರನ್ ರೇಟ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿತು. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ನಮೀಬಿಯಾ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. </p><p><strong>9 ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಭಾರತ...</strong></p><p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ (10 ಕ್ಯಾಚ್) ಬಳಿಕದ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. </p>. <p><strong>12 ಬೌಲರ್ಗಳ ಬಳಕೆ...</strong></p><p>ಭಾರತವು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 12 ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 11 ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. </p><p>ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಏಳು ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. </p><p><strong>ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:</strong></p><p>ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ 29 ರನ್ ಜಯ</p><p>ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 93 ರನ್ ಜಯ</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 61 ರನ್ ಜಯ</p><p>ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 17 ರನ್ ಜಯ </p><p><strong>ಸೂಪರ್ 8: ಗುಂಪುಗಳ ವಿಂಗಡನೆ</strong></p>. <p><strong>ಸೂಪರ್ 8ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ</strong></p>.ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಸ್ಮರಣ್ ಶತಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ.T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೀರೊ, ಈಗ ಆತನೇ ವಿಲನ್: ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>