ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

T20 WC | ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ ಅಭಿಷೇಕ್; ದುಬೆ ಮಿಂಚು: ಭಾರತ ಅಜೇಯ ಓಟ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:21 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:T20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ ಭಾರತ
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ ಭಾರತ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾದ ನಮೀಬಿಯಾ: ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಪಾಕ್
ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾದ ನಮೀಬಿಯಾ: ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಪಾಕ್
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಶಿವಂ ದುಬೆ

ಶಿವಂ ದುಬೆ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಸ್ಮರಣ್ ಶತಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಸ್ಮರಣ್ ಶತಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೀರೊ, ಈಗ ಆತನೇ ವಿಲನ್: ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೀರೊ, ಈಗ ಆತನೇ ವಿಲನ್: ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ
T20 World CupTeam IndiaAhmedabadShivam DubeSuryakumar YadavNetherlands

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT