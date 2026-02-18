ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾದ ನಮೀಬಿಯಾ: ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಪಾಕ್

<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ</strong>: ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಸಾಹಿಬ್ಝಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಅಜೇಯ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 102 ರನ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ನಮಿಬಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಫರ್ಹಾನ್ ಕೇವಲ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್, ಹತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 199 ರನ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. ಫರ್ಹಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು 17.3 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಉರುಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕ್ ತಂಡ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಎದುರು 61 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಪಾಝ್ ಬೌಲರ್’ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಖ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 16 ರನ್ನಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶದಾಬ್ ಖಾನ್ 19 ರನ್ನಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಅನನುಭವಿ ನಮಿಬಿಯಾ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು. ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಲಾರೆನ್ ಸ್ಟೀನ್ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳಿಸಿದ 23 ರನ್ಗಳೇ ತಂಡದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವೆನಿಸಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರು ಗೆರ್ಹಾರ್ಡ್ ಎರಾಸ್ಮಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಅವರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಹ್ಮದ್ ಶೆಹಝಾದ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ (111*) ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಬರ್ ಆಜಂ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಶದಾಬ್ ಖಾನ್ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಾಕ್ ಕೊನೆಯ 3 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ ಬಾಚಿತು. ಮುರಿಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಫರ್ಹಾನ್– ಶದಾಬ್ 81 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಫರ್ಹಾನ್, ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ (38) ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 67 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ 99 (ಸಾಹಿಬ್ಝಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಔಟಾಗದೇ 100, ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ 38, ಶದಾಬ್ ಖಾನ್ ಔಟಾಗದೇ 36; ಜಾಕ್ ಬ್ರಸೆಲ್ 48ಕ್ಕೆ2); ನಮಿಬಿಯಾ: 17.3 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 97 (ಲಾರೆನ್ ಸ್ಟೀನ್ಕ್ಯಾಂಪ್ 23, ಶದಾಬ್ ಖಾನ್ 19ಕ್ಕೆ3, ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಖ್ 16ಕ್ಕೆ4) ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ಸಾಹಿಬ್ಝಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>