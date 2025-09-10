ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebrandspotpr spot
ADVERTISEMENT
ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಲೇಖನ

ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸರಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 250 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಬಹು-ವಿಶೇಷ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿವೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Sparsh hospital

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ಇದು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಲೇಖನ ಸರಣಿಯ ಭಾಗ.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT