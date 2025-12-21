<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕಾಶ್ವಿ ಕಂಡಿಕುಪ್ಪ ಅವರ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ಹತ್ವಾರ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 27 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.</p>.<p>ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲೀಟ್ ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡಿದವು. ನಾಯಕಿ ರಚಿತಾ (56; 70 ಎಸೆತ; 11x4) ಉತ್ತಮ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಾಶ್ವಿ (ಔಟಾಗದೇ 115; 84 ಎ; 17x4, 2x6) ಅವರು ಬಿರುಸಿನ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು 250ರ ಗಡಿ ದಾಟಲು ನೆರವಾದರು. ರಾಜ್ಯ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 264 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಆಯುಷಿ ಶುಕ್ಲಾ 41 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಂದಿತಾ ಕೆ. ರಾವ್ (34ಕ್ಕೆ3) ಹಾಗೂ ನಂದನಿ ಚೌಹಾನ್ (44ಕ್ಕೆ2) ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಾಡಿದರು. ಆಯುಷಿ ಬಳಗವು ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 237 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ವ್ಯಾಸ್ (39; 71ಎ, 4x3) ಹಾಗೂ ಮಹಿ ಠಾಕೂರ್ (33; 49ಎ, 4x3) ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳೂ 30ರ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಎಲೀಟ್ ಡಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡಗಳು ಎಂಟರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವು. ರಚಿತಾ ಬಳಗವು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 28ರಂದು (ಭಾನುವಾರ) ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಕರ್ನಾಟಕ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 264 (ರಚಿತಾ ಹತ್ವಾರ್ 56, ಕಾಶ್ವಿ ಕಂಡಿಕುಪ್ಪ ಔಟಾಗದೇ 115, ಕಾರ್ಣಿಕಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ 40; ಆಯುಷಿ ಶುಕ್ಲಾ 41ಕ್ಕೆ2). ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 237 (ವೈಷ್ಣವಿ ವ್ಯಾಸ್ 39, ಮಹಿ ಠಾಕೂರ್ 33; ವಂದಿತಾ ಕೆ. ರಾವ್ 34ಕ್ಕೆ3, ನಂದನಿ ಚೌಹಾನ್ 44ಕ್ಕೆ2). </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>