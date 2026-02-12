<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತ ತಂಡವು, ಎಎಫ್ಸಿ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ‘ಡಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಡ್ರಾ ಸಮಾರಂಭ ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಎಎಫ್ಸಿ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು. </p>.<p>ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡಗಳೂ ಡಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯು ಮೇ 5 ರಿಂದ 22ರವರೆಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್, ಲೆಬನಾನ್, ಪ್ಯಾಲಸ್ತೀನ್ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಬಾರಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>‘ಬ್ಲೂ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್’ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಲದ ವಿಜೇತರಾದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ಟೂರ್ನಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ತಾಜಿಕಿಸ್ತಾನ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ತಂಡಗಳಿವೆ. ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್, ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ತಂಡಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಯೆಮೆನ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>