BCCI ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ | ಶುಭ ಅರ್ಧಶತಕ: ರಾಜ್ಯ ವನಿತೆಯರಿಗೆ ಜಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 92 ರನ್ಗಳಿಂದ ಒಡಿಶಾ ತಂಡವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ ಶುಭ ಹಾಗೂ ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಶುಭ ಅವರು 101 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 90 ರನ್ ಹೊಡೆದರು. ಶಿಶಿರಾ ಎ. ಗೌಡ (49;75ಎ, 4x6) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 112 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ, ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ, ನಿಕಿ (79; 52ಎ, 4x8, 6x2) ಅವರು ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 326 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು. </p>.<p>ಕಠಿಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಒಡಿಶಾ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 234 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಓವರ್ ಪೂರೈಸಿತು. ಮಾಧುರಿ ಮೆಹ್ತಾ (78; 102ಎ, 4x9) ಹಾಗೂ ಸರಿತಾ ಮೆಹರ್ (56; 66ಎ, 4x7) ಹೋರಾಟ ತೋರಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಆಟ ಮೂಡಿಬರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (29ಕ್ಕೆ3) ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜಿ.ತೇಜಸ್ವಿನಿ (30ಕ್ಕೆ2) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<h2>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: </h2>.<p><strong>ಕರ್ನಾಟಕ:</strong> 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 326 (ಶುಭ ಸತೀಶ್ 90, ಶಿಶಿರಾ ಎ. ಗೌಡ 49, ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ 79, ಸೌಮ್ಯ ವರ್ಮಾ 58; ಜ್ಯೋತಿ ಕೆ. ಪ್ರಸಾದ್ 64ಕ್ಕೆ3). </p><p><strong>ಒಡಿಶಾ:</strong> 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 234 (ಮಾಧುರಿ ಮೆಹ್ತಾ 78, ಸರಿತಾ ಮೆಹೆರ್ 56; ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕವಾಡ್ 29ಕ್ಕೆ3, ಬಿ.ಜಿ.ತೇಜಸ್ವಿನಿ 30ಕ್ಕೆ2). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ: ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>