ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebrandspot
ADVERTISEMENT
ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಲೇಖನ

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಬೇಕಿದೆ ತುರ್ತು‌ ಜಾಗೃತಿ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:47 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
AwarenessBreastCancer

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ಇದು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಲೇಖನ ಸರಣಿಯ ಭಾಗ.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT