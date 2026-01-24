<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರಂ:</strong> 'ವಿಝಿಂಜಂ' ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ₹ 16,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ (ಶನಿವಾರ) ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳಿಕ, 'ವಿಝಿಂಜಂ' ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಗಣೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಪಿಎಸ್ಇಝಡ್) ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ.</p><p>'ವಿಝಿಂಜಂ', ಸದ್ಯ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ, ಹಡಗಿನಿಂದ ತೀರಕ್ಕೆ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ 21 ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ರೇನ್ಗಳು, 45 ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ರೈಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಗ್ರಾಂಟಿ ಕ್ರೇನ್ಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>