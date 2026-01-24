IND vs NZ 2nd T20I Highlights: ಇಶಾನ್-ಸೂರ್ಯ ಅಬ್ಬರ; ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ

<p><strong>ರಾಯಪುರ:</strong> ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (76) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (82*) ಅಮೋಘ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರವಾಸಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. </p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಒಡ್ಡಿದ 209 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ 15.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. </p><h2>ದಾಖಲೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ...</h2><p>209 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 28 ಎಸೆತಗಳು ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ಭಾರತ ವಿಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗುರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅತಿವೇಗದ ರನ್ ಚೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಎನಿಸಿತು. </p><p>ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಚೇಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 209 ರನ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು. </p><p><strong>ಆರನೇ ಸಲ 200+ ರನ್ ಚೇಸ್...</strong></p><p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರನೇ ಸಲ ಭಾರತವು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳ ಚೇಸ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ (7 ಸಲ) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>10 ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. </p>.IND vs NZ | ಇಶಾನ್–ಸೂರ್ಯ ಅಬ್ಬರ: ದಾಖಲೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ.ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ.<p><strong>ಇಶಾನ್ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ...</strong></p><p>ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ನಿಂದ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಇದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. </p><p><strong>ಪವರ್-ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಇಶಾನ್...</strong></p><p>ಪವರ್-ಪ್ಲೇಯಲ್ಲೇ ಇಶಾನ್ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (58) ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿದರು. </p><p><strong>3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 67 ರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಝಾಕ್ ಫೌಲ್ಕ್ಸ್</strong></p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಝಾಕ್ ಫೌಲ್ಕ್ಸ್ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 67 ರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ದುಬಾರಿಯೆನಿಸಿದರು. </p>. <p><strong>ಇಶಾನ್-ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆಯಾಟ...</strong> </p><p>ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 122 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿದರು. </p><p>ಇಶಾನ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 76 ರನ್ (11 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್) ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 82 ರನ್ (9 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. </p><p>ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೊ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆದರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಯನ್ (6) ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿ (3 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಬೌಂಡರಿ) ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದರು. </p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಅಜೇಯ 47 ಹಾಗೂ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ: ಫಾಲೋ ಆನ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನೀಶ್ ಹೋರಾಟ .ಆರ್ಸಿಬಿ–ಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಪಡೆ ಗೆದ್ದರೆ ನೇರ ಫೈನಲ್ಗೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>