468 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ;ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮುನ್ನ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಸೂರ್ಯ

<p><strong>ರಾಯಪುರ:</strong> ಭಾರತೀಯ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರವಾಸಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬರೋಬ್ಬರಿ 468 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.IND vs NZ 2nd T20I Highlights: ಇಶಾನ್-ಸೂರ್ಯ ಅಬ್ಬರ; ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ.IND vs NZ | ಇಶಾನ್–ಸೂರ್ಯ ಅಬ್ಬರ: ದಾಖಲೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ.<p>ಕಿವೀಸ್ ಸರಣಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲಯದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೂ ಆಗಲೇ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೀಗ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>209 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಆರು ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಸೂರ್ಯ, ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ತಲುಪಿಸಿದರು. </p><p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂಟಿ ರನ್ ಕದಿಯುವಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು. ಮೊದಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ 10 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ನಂತರ ಕಿವೀಸ್ ವೇಗಿ ಝಾಕ್ ಫೌಲ್ಕ್ಸ್ ಅವರ ಓವರ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 25 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. </p>. <p>ಅಲ್ಲದೆ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಎಂಟನೇ ಸಲ 25 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದವರೇ ಆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. </p><p>ಇನ್ನು ರನ್ ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ, 23 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಸೂರ್ಯ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10ನೇ ಸಲ ಅರ್ಧಶತಕದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಾಧನೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.</p><p>37 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗದೆ ಉಳಿದರು. ಅವರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. </p>.ಡಿಆರ್ಸಿ ಮೊರೆಹೋದ ಹತಾಶ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ.ಆರ್ಸಿಬಿ–ಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಪಡೆ ಗೆದ್ದರೆ ನೇರ ಫೈನಲ್ಗೆ.