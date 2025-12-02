Aequs Limited: ಡಿ.3ಕ್ಕೆ ಏಕಸ್‌ ಐಪಿಒ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವಿಮಾನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಕೆ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಏಕಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಐಪಿಒ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬುಧವಾರದಿಂದ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಷೇರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹118–₹124 ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 120 ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬೆಳಗಾವಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ಏರ್ಬಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಅರವಿಂದ ಮೆಳ್ಳಿಗೇರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>