ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1.5 ಲಕ್ಷ ಋತು ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಮೆಜಾನ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಹಬ್ಬದ ಋತು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1.5 ಲಕ್ಷ ಋತು ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಋತು ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ತನ್ನ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು(ಎಫ್ಸಿ), ಸಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಋತು ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 400ಕ್ಕೂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಲಖನೌ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಇಂದೋರ್, ರಾಯಪುರ, ಜಲಂಧರ್, ಜೋಧ್ಪುರ್, ರಾಂಚಿ, ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ಜಲಗಾಂವ್ ಮುಂತಾದ ನಗರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಗಳಿಗೆ (ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು) ಅಮೆಜಾನ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಜನರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯ, ವಾರದ 5 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಧ್ರತೆ, ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>