ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆ ಸವಾಲು

<p><strong>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ</strong>: ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ಅಪಾರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲದಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p>ಆದರೆ ಈ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಂಡವು ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಡೆಯನ್ನು (6ಕ್ಕೆ121) ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲೋಪಗಳಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳೂ ಕೈಜಾರಿದ್ದವು. </p>.<p>'ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ಚಿಂತೆಯ ವಿಷಯ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ನಾವು ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೋಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜಯದ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಆರು ವಾರಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು. </p>.<p>'ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ' ಎಂದರು. </p>.<p>ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಜಯದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಲಂಕಾ ತಂಡದ ಎಡಗೈ ಮಣಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶಶಿನಿ ಗಿಮಾನಿ ಅವರ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಜೆಮಿಮಾ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಬೌಂಡರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಬಿಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕೇವಲ 16 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. </p>.<p>ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸರಣಿಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೊಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಬಹುದು. </p>.<p>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 7</p>.<p>ನೇರಪ್ರಸಾರ: </p>