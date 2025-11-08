ಬೆಂಗಳೂರು–ನಾಗ್ಪುರ ವಿಮಾನ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 1ರಿಂದ ಆರಂಭ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರ ನಡುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಿಂದ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಸಹ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಾಗ್ಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಮೊದಲ ವಿಮಾನವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.25ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, 09.30ಕ್ಕೆ ನಾಗ್ಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನವು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ರಾತ್ರಿ 8.35ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ.</p>.<p>ನಾಗ್ಪುರದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 12.05ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ರಾತ್ರಿ 9.05ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು 11.10ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ವಿಮಾನ:</strong> </p><p>ಇದು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.10ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.40ಕ್ಕೆ ಅಬುಧಾಬಿ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಬುಧಾಬಿಯಿಂದ 1.40ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಸಂಜೆ 7.10ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಈ ಸೇವೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ. </p>.<p>ಪುಣೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.50ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನವು ಅಬುಧಾಬಿಗೆ 10.45ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಬುಧಾಬಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11.45ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04.15ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಈ ಸೇವೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>