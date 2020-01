ನಾಳೆಯಿಂದ 2 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮುಷ್ಕರ: ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಂಡನೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು 31 ರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.

ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯು (ಯುಎಫ್‌ಬಿಯು) ಈ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.

Today's talks with IBA failed. Strike stands. So 2 days strike on 31 Jan and 1st Feb.

Circular follows.

C h venkatachalam

Gen secretary AIBEA

— All India Bank Employees' Association (@AIBEA_India) January 30, 2020