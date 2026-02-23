ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಭಾರತ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯದ ಖಾತರಿ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೋಂದಣಿ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:59 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:59 IST
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಡಮಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ
