ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ & ಸೇವಾ ವಲಯದ 'ಬಾಷ್' ವರಮಾನ ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಬಾಷ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವರಮಾನವು ಶೇಕಡ 9.1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹4,795 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ತೆರಿಗೆಪೂರ್ವ ಲಾಭವು ₹730 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 7.9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭವು (ಪಿಎಟಿ) ₹554 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವರಮಾನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 11.6ರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಈ ಬಾರಿಯ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಧೋರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬಾಷ್ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಡಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮುದ್ಲಾಪುರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>