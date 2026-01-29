ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಲಾಭ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ₹5,254 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹4,214 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿವ್ವಳ ಬಡ್ಡಿ ವರಮಾನವು ಶೇ 1.13ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು ₹9,252 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ವರಮಾನವು ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡು ₹7,900 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. </p>.<p class="bodytext">ವಾಹನ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಶೇ 12.95ರಷ್ಟು ಇದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಟ್ಟು ಎನ್ಪಿಎ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 2.08ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ 2.35ರಷ್ಟು ಇತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>