ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ದೇಶೀಯ ಮಾರ್ಗದ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ 395 ವಿಮಾನಗಳಿದ್ದವು. ಇದು ಈಗ 844ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಮೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>2025ನೇ ವರ್ಷವು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚವು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಫೈಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>