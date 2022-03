ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ₹105, ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ₹108 ಹೆಚ್ಚಳ

ನವದೆಹಲಿ: ಹೋಟೆಲ್‌, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ ಹಾಗೂ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರ ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ₹105, ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ₹108 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

5 ಕೆ.ಜಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರವು ₹27 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Prices of 19kg commercial LPG cylinders increase by Rs 105 in Delhi and by Rs 108 in Kolkata; price of 5kg commercial LPG cylinders also rises by Rs 27.

No increase in rates of domestic LPG cylinder. New rates are effective from today. pic.twitter.com/IQBIe5PuO4

