ಕಾಸ್ಮೋಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌–ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ವರ್ಷ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> 'ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲೀನವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕೋಕರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಠೇವಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಖಾತೆದಾರರು ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>120 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 183 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ₹39,900 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಳೆದ ವರ್ಷ 3,575 ಹೊಸ ಚಾಲ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ 4,372 ಹೊಸ ಆರ್.ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾ ತಿಪ್ಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>